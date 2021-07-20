На Київщині за привласнення майна вартістю понад ₴71 млн. судитимуть ексдиректора ТОВ

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактами пособництва у вчиненні злочину та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах ( ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 50-річний чоловік, будучи ексдиректором товариства з обмеженою відповідальністю, з метою недопущення стягнення майнових активів товариства через невиконання кредитних договорів, вступив у змову з чинним очільником того ж підприємства.

Діючи у змові, за пособництва обвинуваченого, впродовж 2014-2015 років відбулось обернення майна підприємства вартістю понад 71 млн грн на користь третіх осіб.

Досудове розслідування здійснювалося Бучанським районним управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області.

Стосовно іншого учасника матеріали виділено в окреме кримінальне провадження. На теперішній час співучасник злочину знаходиться у розшуку.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура