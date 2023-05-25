На Київщині вибухнув бензовоз: водій загинув, на місці сталася значна пожежа (фото)

Рух у напрямку Києва було перекрито.

У Київській області, на автодорозі Харків – Київ, вибухнув бензовоз, унаслідок чого його водій загинув, а на місці події сталася значна пожежа.

“Внаслідок вибуху бензовоза загинув водій. Трагедія сталась близько 12 години по автодорозі Харків – Київ, біля населеного пункту Бзів, що в Броварському районі Київщини”, – повідомив у своєму Telegram-каналі керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Нєбитов розповів, що під час руху автомобіль втратив курсову стійкість та з’їхав у кювет, а потім сталося займання.

Водночас у Telegram-каналі Патрульної поліції України зазначається, що дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки сталася на 63 км автодороги М-03 Київ – Харків – Довжанський в напрямку Києва.

“Наразі рух в напрямку міста Києва перекритий. Організовано реверсивний рух. Патрульні забезпечують охорону місця події, регулюють дорожній рух та спрямовують транспортні засоби в об’їзд через місто Березань”, – йдеться у повідомленні.

На місці автопригоди працюють рятувальники, щоб локалізувати пожежу.

Згодом Державна служба України з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі повідомила, що загорання бензовозу було ліквідоване.

“Бензовоз з’їхав у кювет, де сталося загорання 15-кубової ємності з бензином… Причина пожежі встановлюється”, – зазначили в ДСНС. // УНІАН