На Львівщині поліцейські затримали зловмисника за підозрою у вбивстві батька

Як встановили правоохоронці, конфлікт між родичами виник під час розпивання спиртного – син жорстоко побив батька та завдав йому ножових поранень, від яких той помер.

3 січня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Нижня Стинава Стрийського району у власному будинку помер 66-річний місцевий мешканець. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, криміналіст та співробітники інших служб Стрийського районного управління поліції.

На місці події правоохоронці встановили, що чоловік помер насильницькою смертю внаслідок численних тілесних ушкоджень. До розкриття злочину також були задіяні співробітники відділу розслідування злочинів, скоєних проти особи слідчого управління поліції Львівщини.

Як встановили поліцейські, в ніч з 2 на 3 січня у загиблого виник конфлікт з його 22-річним сином, під час якого син жорстоко побив батька та завдав йому ножових поранень, від яких той помер.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області