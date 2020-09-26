На Львівщині раніше судимий чоловік стріляв у матір своєї колишньої дівчини, а потім вчинив самогубство

Жінку госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови — медики роблять усе можливе, аби врятувати їй життя.

У Дрогобицький відділ поліції 24 вересня близько 4 години ранку надійшло повідомлення від 23-річної мешканки міста Стебник про те, що невідомий чоловік стріляв у її маму. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб Дрогобицького відділу поліції, повідомляють у поліції Львівської області.

У помешканні правоохоронці виявили 51-річну жінку з вогнепальним пораненням голови. Встановлено, що постріл був здійснений з вулиці – зловмисник стріляв крізь вікно, після чого втік з місця події. Потерпілу було госпіталізовано,зараз медики роблять усе можливе аби врятувати їй життя.

Як встановили правоохоронці до скоєння злочину причетний раніше судимий 28-річний мешканець Перемишлянського району, колишній хлопець заявниці.

«Були виставлені стаціонарні пости, працювали мобільні групи, також залучались бійці Національної гвардії України. Проводились подворові обходи, опитували перехожих і сьогодні, 25 вересня, близько 8.30 поліцейські виявили тіло розшукуваного без ознак життя, з вогнепальним пораненням голови, неподалік залізничної станції Верхні Гаї. “Біля нього лежав обріз мисливської рушниці. Попередньо чоловік здійснив самогубство”, – розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

За фактом слідчі Дрогобицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи. // Діло