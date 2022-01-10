На Львівщині викрили на хабарництві директора мисливського господарства та керівника управління Держрибагентства

Слідчі ДБР затримали «на гарячому» директора одного з державних мисливських господарств на Львівщині.

Посадовець вимагав у чоловіка 1 тисячу доларів США за можливість полювати на території господарства у заборонений період.

Вже 4 січня під час передачі другої частини хабаря — 500 доларів США — посадовця затримали, а кошти вилучили. Наступного дня посадовцю оголосили повідомлення про підозру.

Також слідчі ДБР повідомили про підозру начальнику управління Державного агентства рибного господарства у Львівській області.

У липні 2021 року посадовець разом із підлеглим вимагали 30 тисяч гривень від місцевого фермера, у якого закінчився договір оренди земельної ділянки.

Фермер знав про це і завчасно подав документи для його продовження, але запит чомусь не розглядався.

4 січня слідчі ДБР повідомили начальнику управління про підозру, а інспектору було повідомлено про підозру ще у липні.

Кваліфікація кримінальних правопорушень: одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях здійснює Львівська обласна прокуратура, оперативний супровід – ТУ ДБР Львова та УСР Нацполіції.

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Крім того, ДБР повідомило про підозру майстру лісу одного з лісництв державного підприємства «Хустське лісове дослідне господарство» на Закарпатті, який завдав збитків державі на понад 1.3 млн гривень.

Посадовець не забезпечив належної охорони лісу, що призвело до його незаконної вирубки. Протягом 2020-2021 року невстановленими особами було зрубано 128 дерев буку.

Майстра лісу підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура, оперативний супровід – СБУ.

ДБР