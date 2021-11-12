На Львівщині затримали шахрая-гастролера, який видурив у літньої жінки значну суму коштів

Як встановили правоохоронці, 80-річна жителька Городка передала зловмиснику 43 тисячі гривень нібито для проведення термінової операції її доньці, яка, за словами шахрая, отримала травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

10 листопада у поліцію за допомогою звернулась 80-річна жителька міста Городок. За словами заявниці, до неї зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала травми і для проведення їй термінової операції необхідні гроші. Пенсіонерка сприйняла цю вигадану історію на віру і в подальшому до неї додому приїхав невідомий чоловік, якому вона передала кошти у сумі 43 тисячі гривень. Згодом з’ясувалось, що в аварію донька заявниці не потрапляла, а насправді літня жінка стала жертвою шахрая.

До розкриття злочину були задіяні оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини, а також слідчі та співробітники інших служб відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2.

Того ж дня правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 34-річний житель міста Маріуполь, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його у Львові в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази у нього вилучені, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Також вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють причетність затриманого до вчинення інших злочинів.

Відділ комунікації поліції Львівської області