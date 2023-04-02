На Львівщині прокурорку за шахрайство з нерухомістю ув’язнили на 5 років

Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав колишню співробітницю прокуратури винною у шахрайському заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 березня.

Обвинувачена працювала прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури Львівської області. У 2015-2017 роках шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вона заволоділа нерухомим майном ТзОВ «Люксорцентрторг».

Йшлося про приміщення колишнього автотранспортного підприємства у Дрогобичі на вулиці Самбірській — склади, виробничі корпуси, їдальня, а всього це 10 тис. кв.м. Це майно перебувало у заставі банку, компанія «Люксорцентрторг» — у стані банкруства, а засновник компанії — у вʼязниці.

Прокурорка дізналась, що є підприємець, який хоче купити це майно і запропонувала допомогти. Вона організувала подачу цивільного позову до суду про визнання права власності на приміщення за іншою особою і зняття банківської застави на підставі судового рішення. За приміщення підприємець заплатив прокурорці 10 тисяч доларів. Для подачі цивільного позову використали підроблене свідоцтво про спадщину дружини спільника прокурорки. Матеріали щодо співучасника оборудки 2022-му виділили в окреме провадження у звʼязку з його мобілізацією.

Одним із доказів винуватості став запис розмови, як прокурорка, уже знаючи, що її викрито, давала хабара співробітнику поліції, прохаючи не виконувати доручення слідчого у кримінальній справі. Зафіксовано репліку прокурорки: «Я хочу, щоб Ви не пхалися». При зустрічі вона передала представнику поліції 5 тисяч доларів, кажучи, що це половина.

У вересні 2017-го жінку засудили за передачу неправомірної вигоди — оштрафували на 12 750 гривень і конфіскували 5000 доларів.

Справа про шахрайство слухалась у суді пʼять років. Причина цього — поведінка обвинуваченої, яка не зʼявлялася у судові засідання безліч разів. Більшість її неявок були визнані неповажними. У 2023-му суд двічі застосував до жінки привід.

Колишня прокурорка винною у шахрайстві себе не визнала, тільки сказала, що не виключає, що могла підписати за когось заяву про розгляд цивільної справи без участі сторони. Пояснила, що вкрай потребувала грошей у звʼязку із хворобою її чоловіка. Тому вона спробувала заробити посередницькими послугами — допомогти підприємцю у придбанні майна шляхом оспорення права власності. Покупець цікавився не старими будівлями, а землею під ними, яку хотів забудувати житлом. У разі успіху обвинуваченій обіцяли також «квадратні метри» у новобудові. Пізніше вона повернула підприємцю 10 тисяч доларів. Чоловік обвинуваченої помер від інфаркту, начебто через притягнення дружини до кримінальної відповідальності.

У мобільному телефоні колишньої прокурорки виявлено контакти із особами, причетними до незаконного оформлення права власності на примішення, листування із представником банку про придбання обʼєкту нерухомості через підставну особу; з представником реєстраційної служби про реєстрацію права власності на майно підприємства. Такод на телефоні є фото свідоцтв про право власності на майно підприємства, поверхові плани приміщень, рішення Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області та ін.

Суд дійшов висновку, що обвинувачена, хоча і частково надала показання щодо обставин справи, але відмовилася відповідати на запитання учасників та суду. Також вона не сказала, що вчинила неправильно, що жаліє з приводу скоєного і готова нести покарання. Коли жінка заговорила в дебатах про щире каяття, то суд їм не повіврив, зважаючи на її процесуальну поведінку. Суд вважає, що мотивом такого «каяття» було тільки бажання уникнути тюремного покраання.

Колишню прокурорку визнали винною у шахрайстві і використання завідомо підроблених документів. Причому за другий злочин як менш тяжкий її звільнили від покарання у звʼязку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності.

За шахрайство жінкці призначено 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувачена як колишня прокурорка може мати тісні звʼязки у середовищі правоохоронних органів, які можуть бути використані з метою переховування. Крім того, вона часто не прибувала в судові засідання без поважних причин і взагалі обрала тактику затягування розгляду справи. Щоб обвинувачена не уникла покраання, суд ухвалив негайно її затримати і взяти під варту.