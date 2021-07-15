На Николаевщине подрядчика подозревают в присвоении ₴108 тысяч при ремонте фельдшерско-акушерского пункта

В Николаевской области предпринимателя подозревают в присвоении 108 тысяч гривен бюджетных средств при капитальном ремонте фельдшерско-акушерского пункта в Баштанском районе.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Предпринимателю сообщили о подозрении в присвоении чужого имущества и составлении заведомо поддельных официальных документов и их использовании (часть 1 статьи 191, часть 2 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины).

Подрядчик при проведении ремонта составил акты приема выполненных работ по завышенной стоимости, в результате чего безосновательно получил из бюджета 108 тысяч гривен. // Преступности.НЕТ