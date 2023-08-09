На Одеській митниці викрили імпортера, який спробував ввезти автозапчастини російського виробництва

Імпортер має заплатити штраф у розмірі вартості товару, продукцію конфіскують.

Одеські митники викрили імпортера, що намагався ввезти понад 24 тонни запчастин до легкових автомобілів російського виробництва, заявивши їх як китайські.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Вартість продукції становить майже три мільйони гривень.

Імпортер надало митникам інвойс про китайське походження партії товару, де відправником була китайська компанія, а отримувачем – підприємство з Харківщини. Під час огляду працівники митниці встановили, що деякі запчастини мають ознаки походження з РФ, на деяких написи були затерті за допомогою кустарного плавлення пластмаси, а частина містила маркування “Сделано в России” та інформацію щодо російського виробника і його адреси.