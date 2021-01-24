На Полтавщині чоловік задушив дружину, після чого намагався приховати злочин

49-річний чоловік «стривожено» повідомив поліцію про виявлення тіла померлої дружини за місцем проживання.

У подальшому ж зловмисник вигадував свою версію подій, однак проведеним комплексом заходів оперативники встановили, що саме він позбавив життя 48-річну мешканку Пирятина Полтавської області.

Ураховуючи зібрані докази, отриманні під час проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, душегубу повідомлено про підозру у вчиненні вбивства та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

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