На Сумщині судитимуть чоловіка, який займався збутом підроблених доларів США в особливо великому розмірі

Слідчими Сумського районного управління поліції, співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Суми, направлено до суду обвинувальний акт стосовно сумчанина, який займався обігом підробленої іноземної валюти в особливо великому розмірі.

За даними слідства, обвинувачений від спільників отримував фальшиві кошти високої якості, які реалізовував по всій території України.

Підроблені 100 доларів США він продавав за 37 доларів США справжніх. Затримали чоловіка у червні поточного року під час збуту фальшивих 10 тис. доларів США. У ході обшуку в автомобілі зловмисника та за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили ще 25300 підроблених доларів США.

На даний час особи спільників обвинуваченого встановлюються.

Відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Сумської області