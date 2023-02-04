На Уманщині шахрайка незаконно отримала понад 200 тис. грн. соціальної допомоги

Уманською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 33-річної жительки Баштечківської об’єднаної територіальної громади за фактом шахрайського заволодіння бюджетними коштами (ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

За версією слідства жінка упродовж шістнадцяти років проживала у незареєстрованому шлюбі з чоловіком, з яким виховувала спільних дітей. Незважаючи на це, регулярно подавала до органу праці та соціального захисту населення заяви, в які вносила недостовірні відомості про те, що не проживає з батьком своїх дітей, завдяки чому заволоділа бюджетними коштами у вигляді соціальної допомоги на загальну суму понад 200 тис. грн.

Наразі кримінальне провадження перебуває на розгляді в Жашківському районному суді.

З метою відшкодування завданих державі збитків прокурором у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов.

Санкція указаної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури