На Ужгородщині п’яний водій за ₴17 тисяч намагався відкупитися від поліцейських

Вчора, близько 17-ої години, у селі Коритняни Ужгородського району поліцейські сектору реагування патрульної поліції зупинили водія автомобіля марки «ВАЗ 2106», який порушив правила дорожнього руху.

Під час спілкування працівники поліції помітили у чоловіка ознаки сп‘яніння, що згодом підтвердив і результат освідування.

Аби уникнути відповідальності за скоєне адміністративне правопорушення, чоловік спробував відкупитися та запропонував поліцейським грошові кошти.

Працівники поліції одразу попередили порушника про кримінальну відповідальність за надання службовій особі хабаря, однак чоловік залишив у службовому автомобілі 17 тисяч гривень.

Співробітники групи швидкого реагування одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу, працівники якої задокументували факт дачі неправомірної вигоди.

Відносно порушника у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Також на водія складено адмінматеріали за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння).

Тепер окрім немалого штрафу, жителю Ужгородщини загрожує і до чотирьох років обмеження волі.

Поліція Закарпатської області