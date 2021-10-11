На Вінниччині чоловік підпалив трактор газовиків, які без документів приїхали відключати в нього газ

Минулої п’ятниці, 8 жовтня, стався конфлікт між працівниками газової служби і мешканцем села Пагурці Хмільницького району, в результаті чого останній підпалив трактор газовиків, які хотіли відключити газопостачання до його помешкання.

З’ясувалося, що в газовиків не було документів, на підставі яких вони могли відключати людям газ.

Про це повідомляє видання “Вінниця.info” та зазначила речниця Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Анна Олійник. У коментарі кореспондентам видання «Життєві Обрії», Ігор Квік, начальник Хмільницького управління газового господарства, розповів:

“Наші працівники проводили технічне обслуговування газової мережі та відключали від мережі злісних неплатників. Під час відключення одного з будинковолодінь до трактора підбіг невідомий чоловік, облив його бензином та підпалив, добре, що загорілося лише колесо, а не весь трактор, бо наслідки могли б бути страшними. Нашим працівникам вдалося загасити підпал самотужки. На місце події було викликано поліцію”.

Речниця Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Анна Олійник згодом на своїй фейсбук-сторінці зазначила:

“Поліцейські, які виїхали на місце конфлікту, з’ясували, що в газовиків не було документів, на підставі яких людям могли відключати газ. Тобто законних підстав для відключення не було. Відтак, поліцейські заборонили газовикам проводити роботи з відключення газу літнім людям. Конфліктну ситуацію вирішено на місці, газовики поїхали. Матеріальної шкоди завдано не було. Коли порушують ваші права – не зволікайте, дзвоніть в поліцію”. // Діло