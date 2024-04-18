На Вінниччині підозру отримали 17 учасників ОЗГ, які організували масштабне підпільне виробництво алкоголю

Підпільні цехи знаходилися в Могилів-Подільському. Продукцію під виглядом відомих марок реалізовували через торговельні мережі області та інтернет-магазини гуртовими та роздрібними партіями. Під час першого етапу заходів, в листопаді 2023 року, поліцейські вилучили у ділків понад 20 тонн підакцизної продукції.

На виконання доручення уряду Нацполіція проводить комплекс заходів з детінізації ринку підакцизної продукції. За їх результатами оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили діяльність угруповання. Його учасники – громадяни України та Молдови – займалися виробництвом та збутом фальсифікованої алкогольної продукції.

Під час проведення першого етапу заходів у листопаді 2023 року поліцейські провели 70 обшуків та вилучили понад 20 тонн «алкоголю», тару для пакування, майже 330 тис. грн у різній валюті, рації, «чорнові» записи тощо. Загальна вартість вилученого сягає 5 млн грн.

Підпільні цехи знаходилися в орендованих приміщеннях на території Могилів-Подільського. Склади для зберігання підакцизної продукції – на території фермерських господарств у кількох районах області. Як цехи, так і склади знаходилися під цілодобовою охороною та були облаштовані камерами відеонагляду, а для спілкування фігуранти використовували радіостанції.

Продукцію під виглядом відомих марок реалізовували через торговельні мережі області та інтернет-магазини гуртовими та роздрібними партіями. Доставлення роздрібним покупцям здійснювалася через поштові відділення, а гуртовики або самостійно забирали продукцію, або ж фігуранти доставляли її своїми вантажівками до замовників. Окрім того, ділки налагодили функціонування кількох онлайн-магазинів.

Зібравши доказову базу для повідомлення учасникам підпільного бізнесу про підозру, оперативники та слідчі поліції провели другий етап реалізації. Як результат: 17 фігурантів – організатор, співорганізатор та учасники організованої злочинної групи – отримали підозри. Залежно від ролі у злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками військової контррозвідки СБУ та управління у Вінницькій області, 24-го прикордонного загону за силової підтримки підрозділу КОРД та роти поліції особливого призначення. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України