На Вінниччині викрито схему незаконного привласнення 19,3 гектара землі вартістю понад мільйон гривень

Слідчі Могилів-Подільської поліції за процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури повідомили про підозру 38-річній державній реєстраторці, яка незаконно зареєструвала за фізичною особою вісім земельних ділянок на території різних територіальних громад Вінниччини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителька Хмільницького району, зловживаючи своїми повноваженнями та на підставі документів, що не містять правових підстав для прийняття рішення про державну реєстрацію, незаконно перереєструвала на фізичну особу 8 земельних ділянок загальною площею понад 19 гектарів, що була у власності держави.

Своїми злочини діями правопорушниця спричинила державі збитків на понад 1 мільйон гривень. За клопотанням слідчого погодженого з прокурором, ухвалою суду накладено арешт на всі незаконно перереєстровані земельні ділянки. Слідчі оголосили жінці про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожу покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Вінницької області