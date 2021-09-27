На Волині затримали іноземців, які намагались переплисти річку, щоб потрапити у Польщу
В Україні ліванці перебували на законних підставах, проте у Польщу вони намагались потрапити нелегально, перепливши через річку.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
“Біля водойми спрацювала прикордонна сигнальна міна, на яку одразу виїхала найближча група реагування”, – йдеться у повідомленні.
Іноземців це не зупинилось і вони, роздягнувшись, поплили на польський берег.
Проте сильна течія повернула їх в Україну, де чоловіків і затримали прикордонники. // ДілоTweet