На Волині затримали іноземців, які намагались переплисти річку, щоб потрапити у Польщу

В Україні ліванці перебували на законних підставах, проте у Польщу вони намагались потрапити нелегально, перепливши через річку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

“Біля водойми спрацювала прикордонна сигнальна міна, на яку одразу виїхала найближча група реагування”, – йдеться у повідомленні.

Іноземців це не зупинилось і вони, роздягнувшись, поплили на польський берег.

Проте сильна течія повернула їх в Україну, де чоловіків і затримали прикордонники. // Діло