На Волині троє учасників злочинної групи незаконно торгували зброєю

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури трьом громадянам повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, киянин та двоє жителів Черкаської області упродовж квітня-липня 2023 року реалізовували схему незаконного збуту вогнепальної зброї й боєприпасів на території України.

Покупців учасники організованої групи підшуковували на військовому аукціоні.

Підозрювані продали два підствольних гранатомети «ГП-25», боєприпаси до них та три автомати Калашникова з набоями.

Під час санкціонованих судом обшуків у їхніх помешканнях та транспортних засобах вилучено мобільні телефони, понад 30 тис грн неправомірно отриманих грошових коштів, вогнепальну зброю з боєприпасами.

У рамках кримінального провадження на вилучене накладено арешт.

Наразі двом підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Прокурори наполягають на обранні такого ж запобіжного заходу і третьому учаснику групи.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУ Нацполіції у Волинській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора