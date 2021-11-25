На Закарпатті викрили групу зловмисників, які переправляли нелегальних мігрантів до країн ЄС

Оперативники відділу міграційної поліції та слідчі Головного управління поліції області розслідують справу, щодо незаконної діяльності групи зловмисників, які причетні до переправи нелегальних мігрантів в країни Європейського Союзу.

Правоохоррнці зафіксували факт злочину ще влітку цього року. Тоді двоє зловмисників, 27-ми та 30-річний жителі села Забрідь Ужгородського району, незаконно переправили групу із 7 іноземців через «зелений кордон» на територію ЄС, де в подальшому нелегалів затримали польські колеги та передали їх українським правоохоронцям.

Співробітники міграційної поліції провели ряд оперативних заходів, щоб отримати докази причетності фігурантів до злочину і сьогодні, 25 листопада, за участі військовослужбовців прикордонної служби провели 9 санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних та їх можливих спільників. Слідчі дії проводилися на території Закарпатської та сусідньої Львівської областей.

Серед вилученого документи, що належать іноземним громадянам, автомобілі та мобільні телефони, які ймовірно використовувалися під час вчинення злочину.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомили переправникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Найближчим часом поліцейські звертатимуться до суду з клопотанням щодо обрання для підозрюваних на період розслідування запобіжного заходу. Сторона обвинувачення наполягатиме на триманні під вартою.

В разі доведення вини, чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поліція Закарпатської області