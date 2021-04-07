На Запоріжжі судитимуть працівника банку, який заволодів грошовими коштами клієнта

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно службової особи банку за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненої особою, яка має право доступу до неї (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України).

За даними слідства, посадовець банку, увійшовши в обліковий запис банківської системи та змінивши фінансовий номер мобільного телефону клієнта банку на свій, здійснив у декілька етапів переказ коштів потерпілого на підконтрольний йому банківський рахунок, та в подальшому зняв їх частинами через банкомат. Таким чином, обвинувачений незаконно заволодів грошовими коштами клієнта банку на загальну суму 194 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділом поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури