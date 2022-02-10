На Запоріжжі учасник ДТП намагався підкупити поліцейських

Припинити кримінальне провадження та повернути вилучене авто просив посадовця запорізької поліції фігурант дорожньо-транспортної пригоди. Натомість запропонував хабаря. Про подію правоохоронець відразу повідомив внутрішню безпеку Нацполіції.

Співробітники поліції Запорізької області в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, вилучили автомобіль у 31-річного місцевого мешканця.

Однак чоловік вирішив, що зможе уникнути відповідальності за скоєну ДТП і повернути автівку «без суду і слідства». Він звернувся до начальника відділення №3 Запорізького районного управління поліції та пообіцяв надати йому 1 200 доларів США за закриття кримінального провадження.

Правоохоронець про корупційну пропозицію доповів працівникам Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. Під час наступної зустрічі фігурант передав у службовому кабінеті посадовцю поліції зазначену суму. На місці злочину його затримали працівники УДВБ НПУ та слідчого відділу Запорізького РУП поліції Запоріжжя.

Під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури слідчі поліції готують оголошення підозри зловмисникові за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За підкуп службової особи чоловікові може загрожувати позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України