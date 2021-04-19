На Житомирщині п’яний водій збив двох підлітків, одного – на смерть

Ювенальними прокурорами Житомирської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть малолітнього (ч.2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, трагічна подія сталася у січні цього року, близько 23 год, в Олевському районі, на автодорозі поблизу смт Нові Білокоровичі.

Місцевий житель, 1989 року народження, керуючи у стані алкогольного сп’яніння автомобілем Fiat Doblo у темну пору доби, проявив неуважність, не зменшив швидкості та скоїв наїзд на двох підлітків, які рухалися у попутному напрямі.

Унаслідок дорожньо-транспортної події одна малолітня дитина від отриманих травм загинула на місці, інший неповнолітній отримав травми середнього ступеню тяжкості.

Справу розглядатиме Олевський районний суд.

Публічне обвинувачення підтримуватимуть ювенальні прокурори Житомирської обласної прокуратури.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // Субота