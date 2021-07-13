Начальника локомотивного депо ПАТ «Укрзалізниця» підозрюють у завданні збитків на ₴2,7 млн. під час закупівлі запчастин

Деснянською окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру начальнику локомотивного депо «Київ-Пасажирський» за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у 2019 році у локомотивному депо «Київ-Пасажирський» вирішувалося питання ремонту та технічного обслуговування тягового рухомого складу. Загальна вартість робіт оцінювалась у 15 млн гривень.

У цей же час, начальник депо, будучи обізнаним про загальну вартість вказаних робіт, а також про процедуру здійснення державних закупівель, діючи в інтересах одного із приватних підприємств, умисно роздробив предмет закупівлі та, в подальшому, уклав із підприємством низку договорів на придбання запасних частин за значно завищеними цінами.

Внаслідок таких дій ПАТ «Укрзалізниця» заподіяно матеріальну шкоду на суму 2,7 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура