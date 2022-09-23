Накладено арешт на майно забудовника, який ухилився від сплати податків на 140 млн. гривень

За клопотанням Київської міської прокуратури з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та конфіскації майна судом накладено арешт на майно забудовника, який підозрюється в ухиленні від сплати податків на 140 млн грн.

Так, ухвалою Печерського районного суду м. Києва заарештовано понад 200 об’єктів нерухомості, що належать підозрюваному, а саме 33 земельні ділянки, 117 квартир, 78 нежитлових приміщень. Частину цього майна останній намагався приховати шляхом переоформлення на підконтрольну юридичну особу.

Як повідомлялось раніше, Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру одному з найбільших забудовників в Київській області за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що підозрюваний, будучи замовником будівництва декількох комплексів багатоквартирної житлової забудови на території Києво-Святошинського району Київської області, під час реалізації квартир та нежитлових приміщень декларував отримані кошти як доходи фізичної особи, не оформлюючи свою діяльність як підприємницьку.

Таким чином, у період з 2019 по 2021 роки підозрюваний реалізував близько 900 квартир та приміщень комерційного призначення у новобудовах, не сплативши при цьому понад 140 млн гривень податків.

У ході розслідування проведено ряд обшуків у приміщеннях фігуранта, під час яких крім документів, вилучено грошові кошти у різній валюті на загальну суму понад 3 млн доларів США.

За клопотанням прокурора на вилучені кошти накладено арешт та їх передано в управління АРМА.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві.

Київська міська прокуратура