Накладено арешт на майно забудовника, який ухилився від сплати податків на 140 млн. гривень

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За клопотанням Київської міської прокуратури з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та конфіскації майна судом накладено арешт на майно забудовника, який підозрюється в ухиленні від сплати податків на 140 млн грн.

Так, ухвалою Печерського районного суду м. Києва заарештовано понад 200 об’єктів нерухомості, що належать підозрюваному, а саме 33 земельні ділянки, 117 квартир, 78 нежитлових приміщень. Частину цього майна останній намагався приховати шляхом переоформлення на підконтрольну юридичну особу.

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Як повідомлялось раніше, Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру одному з найбільших забудовників в Київській області за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що підозрюваний, будучи замовником будівництва декількох комплексів багатоквартирної житлової забудови на території Києво-Святошинського району Київської області, під час реалізації квартир та нежитлових приміщень декларував отримані кошти як доходи фізичної особи, не оформлюючи свою діяльність як підприємницьку.

Таким чином, у період з 2019 по 2021 роки підозрюваний реалізував близько 900 квартир та приміщень комерційного призначення у новобудовах, не сплативши при цьому понад 140 млн гривень податків.

У ході розслідування проведено ряд обшуків у приміщеннях фігуранта, під час яких крім документів, вилучено грошові кошти у різній валюті на загальну суму понад 3 млн доларів США.

За клопотанням прокурора на вилучені кошти накладено арешт та їх передано в управління АРМА.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві.

Київська міська прокуратура

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