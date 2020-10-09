Нацполіція затримала злочинне угруповання за шахрайства на території Європейського Союзу

Зловмисники створювали фіктивні компанії з перевезення вантажів.

Заволодівши продукцією на території Європи, контрабандою доставляли товар до України, а потім – збували. Сума завданих збитків сягає 9,5 мільйона гривень. До складу групи входило п’ять мешканців Закарпатської області.

Працівники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора спільно з іноземними колегами викрили діяльність злочинної організації, які шахрайським шляхом привласнювали транспортні вантажі на території країн Європейського Союзу, а саме: Німеччини, Чехії, Польщі, Італії, Литви, Латвії, Словенії, Австрії, Франції, Північної Ірландії, Королівства Бельгії, Королівства Нідерландів.

Усім п’ятьом членам злочинної організації оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1, 2, 4 ст. 190 (Шахрайство) та ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Їх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські спільно з іноземними колегами з’ясовують причетність фігурантів до скоєння інших кримінальних правопорушень та встановлюють інших учасників злочинної організації.

Національна поліція України