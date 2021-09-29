Викрито поліцейських Буковини, які брали гроші з контрабандистів за уникнення відповідальності

Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції викрили групу співробітників одного із райвідділів поліції в Чернівецькій області. За оперативною інформацією, працівники поліції та цивільні систематично брали хабарі з нелегальних перевізників тютюнових виробів.

«На гарячому» затримано начальника цього відділу. За допомогою посередника-цивільного він отримав 2 тис. доларів США неправомірної вигоди за лише одну зупинену автівку з сигаретами без акцизних марок.

Слідчі ДБР встановили та задокументували ще кілька епізодів протиправної діяльності капітана поліції. Загальна сума отриманого хабаря склала понад 5,5 доларів США.

Проводяться невідкладні слідчі дії, у тому числі обшуки за місцем проживання та роботи фігурантів.

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.