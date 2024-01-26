НАЗК знайшло у начальника управління поліції Києва необґрунтованих активів майже на ₴3,9 млн.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки необґрунтованих активів у начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у м. Києві. Мова йде про майже 3,9 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Дибова.