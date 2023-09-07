Незаконно видобували копалини на ₴2,2 млн. в «Урочищі Церковщина» – повідомлено про підозру в.о. директора КП

За процесуального керівництва спеціалізованої екологічної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест» у вчиненні незаконного видобування корисних копалин місцевого значення на території об’єкта природно-заповідного фонду (ч. 3 ст. 240 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, використовуючи своє службове становище, без передбаченого законом дозволу здійснив на території ландшафтного заказника місцевого значення «Урочище Церковщина» незаконне видобування суглинку (цегельно-черепична сировина).

Вказана сировина відповідно до постанови Кабінету Міністрів України входить до переліку корисних копалин місцевого значення.

Згідно висновку спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу розмір спричинених збитків територіальній громаді міста Києва становить понад 2, 2 млн грн.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП у місті Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР НП України.

Пресслужба Київської міської прокуратури