Одеський суддя повністю нівелював роботу поліції, звільнивши від покарання «злодія в законі»

Днями суддя Одеського окружного адміністративного суду Костянтин Єфименко своїм рішенням фактично звільнив від покарання «злодія в законі» на прізвисько «Коба Руставський» — який затриманий НПУ за запитом правоохоронних органів Королівства Іспанія, де він звинувачується у вбивстві, зберіганні майна, отриманого злочинним шляхом і створенні ОЗУ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він розповів, що суддя заборонив вилучити у затриманого «злодія у законі» неправомірно отриманий український паспорт і відмовився приймати рішення про переміщення в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ). Це ж рішення виключає можливість примусової депортації кримінального авторитета з України.

«Це означає повне нівелювання величезної роботи Нацполіції в стратегічно важливому напрямку та ставить під сумнів здатність судової гілки влади бути незалежною від будь-якого впливу, зокрема — впливу представників криміналітету», — заявив Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що Державна міграційна служба України подала позов до апеляційної інстанції, яка має прийняти зважене і обґрунтоване рішення щодо «злодія в законі» «Коби Руставського».

«Я, як міністр внутрішніх справ, особисто простежу, щоб неправомірне рішення судді Єфименко було оскаржено у Вищій раді правосуддя і отримало адекватну законну дисциплінарну оцінку», — додав Арсен Аваков.

Він зазначив, що саме через такі рішення суддів в Україні немає довіри до правоохоронної системи.

«Як можна говорити про довіру до судової системи, а отже — до правоохоронної системи в цілому, якщо вона відпускає на свободу «злодіїв в законі»? Сподіваюся, рішення Вищої ради правосуддя дасть сигнал про неприпустимість подібних рішень всьому суддівському корпусу і цей сумний приклад стане останнім прецедентом в Україні. Україна не буде місцем притулку міжнародного криміналітету! Позиція МВС жорстка. І ми не дозволимо окремим несумлінним рішенням нас похитнути», — наголосив міністр внутрішніх справ.

Варто зазначити, що за інформацією Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, лише цього року з країни вдалося депортувати одного «злодія у законі» — Володимира Озерського, на прізвисько «Зюзя». Іншого злочинця з таким же «статусом» Лавасогли Міндія, на прізвисько «Лавасогли Батумський» до України не пустили ще на кордоні, оскільки раніше йому оголосили заборону на в’їзд до нашої держави.

МВС України