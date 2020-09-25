Оперативники вилучили у мешканця Мирнограда арсенал зброї (фото)

Під час обшуку у будинку чоловіка поліцейські виявили 7 одиниць стрілецької зброї, три гранати, 7 шабель та 90 набоїв. За фактом незаконного зберігання зброї відкрито кримінальне провадження.

Співробітники Покровського відділу поліції викрили 44-річного мешканця Мирнограду, який ховав вдома арсенал зброї.

У результаті обшуку поліцейські виявили автомат «Шмайсер», пістолет-кулемет Шпагіна, автомат Калашникова, гвинтівку Мосіна-Нагана, пістолет МР-365 К, пістолет «Магнум», револьвер системи Нагана, сім шабель, три гранати РГД-33 та 90 набоїв.

Зброю вилучено та направлено на експертизу, а відносно її власника відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Поліція нагадує, що це правопорушення тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі. Звільнитися від покарання можна в разі добровільної здачі зброї поліцейським. Відтак, якщо ви виявили гранату, набої або будь-який інший небезпечний предмет – повідомте про це за телефоном 102 або до найближчого відділення поліції. Так ви збережете своє життя та життя оточуючих.

Поліція Донеччини