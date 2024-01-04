Перейшовши за фейковим посиланням для оформлення доставки товару, жителька Тернополя втратила понад ₴14 тисяч

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 18-річної жительки обласного центру про те, що невідома особа, у якої вона хотіла замовити товар, шахрайським способом заволоділа її грошима.

Як з’ясувалося, тернополянці скинули фішингове посилання, яке вона мала заповнити для відправки замовлення. Дівчина ввела на сторінці реквізити банківської картки. У результаті отримала повідомлення, що з її рахунку списали 14 300 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для встановлення особи афериста та притягнення його до відповідальності.

Поліцейські радять жителям області бути обачними, купуючи що-небудь через інтернет. Намагайтеся замовляти товар у надійних продавців. Шукайте про них відгуки в мережі. Не переходьте за невідомими посиланнями та у жодному разі не вводьте там номер банківської картки, строк дії і CVV-код.

У разі підозри шахрайських дій, одразу блокуйте свою картку та телефонуйте на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області