«Підзаробила» на капремонті – директорку товариства підозрюють у заволодінні бюджетними коштами

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури директорці приватного товариства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2020 року КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради та товариство з обмеженою відповідальністю уклали договір на виконання капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового будинку на суму майже 930 тис грн.



Підозрювана, достовірно знаючи, що частина зазначених у договорі робіт на суму понад 100 тис грн фактично не виконана, завищила обсяги, склала неправдивий акт приймання виконаних робіт та віддала на підпис замовнику.

У подальшому приватному підприємству було безпідставно перераховано бюджетні кошти.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури