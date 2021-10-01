Под Киевом мужчина жестоко убил хозяйку дачи, на которой делал ремонт

За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В городе Мироновка Киевской области задержали мужчину по подозрению в убийстве пожилой женщины.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, трагедия произошла 28 сентября на территории дачного домовладения — там нашли тело женщины без признаков жизни. Впоследствии было установлено, что 33-летний местный житель проводил ремонтные работы в дачном доме 68-летней женщины. Обсуждая следующий этап работ, они не пришли к согласию и поссорились. Как потом рассказал задержанный, жертва якобы начала оскорблять его, а он, разозлившись, ударил ее в лицо. Когда она упала на землю, злоумышленник продолжил избивать бабушку, после чего скрылся. Женщина умерла.

Подозреваемого поместили в следственный изолятор. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет. // УНИАН