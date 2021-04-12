Покарання підтверджено Верховним Судом: наркоторговця зі Сватового засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Прокурори Офісу Генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури відстояли справедливе покарання у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду для засудженого за незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Сторона обвинувачення довела, що раніше судимий мешканець Сватового виготовляв за місцем проживання та продавав містянам ацетильований опій. Правоохоронці задокументували низку епізодів збуту особливо небезпечного наркотичного засобу навесні 2018 року.

У липні 2019 року Сватівський районний суд Луганської області виправдав обвинуваченого у вчиненні злочину.

Не погоджуючись з судовим рішенням, обласна прокуратура оскаржила його в апеляційній інстанції.

Під час розгляду апеляційної скарги Луганський апеляційний суд надав належну оцінку доказам винуватості особи у збуті наркотичного засобу та ухвалив новий обвинувальний вирок – 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. На вказане рішення суду сторона захисту подала касаційну скаргу.

Наразі Верховний Суд поставив у справі крапку. Ним підтверджено правильність рішення суду апеляційної інстанції щодо доведеності вини особи та справедливість призначеного покарання, яке запобігатиме вчиненню злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків іншими особами.

Наразі вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури