Поліцейські Хмельниччини викрили злочинну групу у вимаганні 300 000 гривень

Організаторові повідомлено підозру, йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили протиправну діяльність групи осіб, які вимагали кошти у місцевого жителя. У разі несплати 300 000 гривень неіснуючого боргу учасники угруповання погрожували потерпілому фізичною розправою та пошкодженням майна.

Сьогодні, 24 жовтня, одному з учасників злочинної групи, який водночас є підсудним у справі так званих «чорних лісорубів», поліцейські оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Крім того, за силової підтримки спецпризначенців КОРД провели санкціоновані обшуки у фігурантів кримінального провадження.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу організаторові. Продовжується збір доказової бази для притягнення інших фігурантів до відповідальності. Слідство триває за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання – до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України