поліцейські затримали двох вінничан, які до смерті побили знайомого

11 червня оперативники Вінницького районного управління поліції та Управління карного розшуку обласного главку поліції затримали двох мешканців обласного центру, які спричинили смертельні тілесні ушкодження 40-річному жителю Вінницької територіальної громади. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі кожному.

До поліції надійшло повідомлення від мешканця м. Вінниця про те, що на стежці по провулку Інститутському він виявив тіло незнайомого чоловіка без ознак життя. За попередніми висновками судмедексперта, смерть потерпілого настала внаслідок отримання травм, несумісних з життям.

Як розповів начальник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили особу потерпілого, ним виявився 40-річний житель села Писарівка.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції зібрали докази причетності до скоєного правопорушення двох вінничан 30 та 46 років. Зловмисників затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Встановлено, що 9 червня потерпілий познайомився із двома вінничанами, які запросили його в гості. Під час спільного відпочинку між чоловіками виник конфлікт, в ході якого господар будинку з товаришем побили гостя. Від отриманих травм чоловік невдовзі помер на місці події.

11 червня вночі тіло потерпілого зловмисники будівельною тачкою вивезли з домогосподарства та залишили на стежці, де його й знайшов місцевий житель.

Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання – до 10 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється Вінницькою окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області