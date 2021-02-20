Поліцейський купував наркоту в депутата-наркоділера. Обидва проведуть за ґратами 6 років

Донецька обласна прокуратура відстояла у Запорізькому Апеляційному суді вирок суду першої інстанції, яким колишнього співробітника поліції та депутата сільської ради засуджено за незаконне зберігання, придбання та збут наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у лютому-березні 2017 року 32-річний інспектор Центрального ВП ГУНП в Донецькій області купував у 42-річного депутата однієї із сільських рад Більмацького району Запорізької області наркотичний засіб — канабіс, який у подальшому збував громадянам.

Протиправну діяльність наркоділків припинили правоохоронці. Вироком суду обвинуваченим призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На теперішній час вирок суду набув законної сили.

Донецька обласна прокуратура