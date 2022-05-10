Поліцейського на Волині підозрюють у перевищенні службових повноважень

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури слідчі Другого слідчого відділу ТУ ДБР у Львові повідомили інспектору однієї з рот батальйону Управління патрульної поліції в області про підозру у перевищенні влади та службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, увечері 01 вересня 2021 року екіпаж патрульних виїхав на виклик жительки Луцька, яка повідомляла, що її вітчим чинить домашнє насильство щодо матері.

Під час затримання чоловіка правоохоронець застосував до нього спецзасіб – кайданки – та побив затриманого, завдавши тяжких тілесних ушкоджень.

Триває досудове розслідування.

Вирішується питання про відсторонення поліцейського від посади та про обрання йому запобіжного заходу.

Пресслужба обласної прокуратури