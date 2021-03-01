Поліція Чернігівщини затримала таксиста, який зарізав пасажира

Співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області та Ніжинського районного відділу поліції упродовж доби встановили, що таксист вбив пасажира ножем та заховав тіло в засніженому лісі.

27 лютого до чергової частини поліції звернулася жителька Бобровицької міської громади з проханням знайти її 41-річного чоловіка. За словами заявниці, 25 лютого близько опівночі той сів в таксі біля будинку товариша та мав поїхати додому, але зник у невідомому напрямку.

Дружина описала поліцейським, як був вдягнений чоловік в день зникнення та надала його фотографію. Орієнтування було розіслало правоохоронцям суміжних районів.

Під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області та Ніжинського районного відділу поліції встановили, що о пів на першу годину ночі між таксистом та пасажиром виник конфлікт. Водій вбив клієнта, а знаряддя злочину — ніж — викинув.

Усвідомивши скоєне, на своєму автомобілі ВАЗ 2110 таксист вивіз тіло в лісосмугу за 10 кілометрів від місця скоєння злочину та заховав його у снігу. Утім, у скоєному він зізнався лише коли поліцейські знайшли беззаперечні докази його вини, — сказав начальник ГУНП в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Поліцейські вже провели обшуки в машині та виявили низку слідів, що свідчать про скоєння злочину.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний раніше був судимий за вбивство, а також за вирощування та зберігання наркотиків.

Слідчі Ніжинського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — вбивство. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області