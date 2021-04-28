Сьогодні, 28 квітня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та внутрішньої безпеки спільно зі слідчими обласного управління поліції, спецпідрозділом КОРД проводять обшуки у представників криміналітету регіону. Перевіряють причетність до встановлення та поширення злочинного впливу більше 10-ти одеситів.

За попередньою інформацією, деякі із них мають суттєві зв’язки з представниками злочинного світу, у тому числі «ворами в законі». Крім того, дані особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які «спеціалізувалися» на грабежах та крадіжках і уже потрапляли у поле зору правоохоронців.

З метою отримання доказів причетності фігурантів до протиправної діяльності правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями їх мешкання. Виявили та вилучили засоби для приглушування сигналів мобільного зв’язку, автомобіль, понад 400 тис грн готівки у різних валютах, документи на різні прізвища, мобільні телефони, електронні носії інформації, а також чорнові записи, що містять докази злочинних намірів фігурантів.

Слідчо-оперативні дії наразі тривають. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів діям кожної особи буде надана правова кваліфікація.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України