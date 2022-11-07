Поліція розшукує 28-річного втікача з виправної установи м. Бердичева (фото)

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження засудженого Едуарда Дмитренка, який 5 листопада залишив місце відбування покарання, Бердичівський виправний центр.

Розшукуваний, Дмитренко Едуард Владиславович, 1994 року народження, житель Київської області. Він був засуджений до 2 років обмеження волі за вчинення шахрайства.

Його прикмети: зріст 180 см, волосся русяве, очі зелені.

Був одягнений у темно-синю куртку з написом “NIKE” на правому рукаві, темні штани та кросівки.

Особливі прикмети: має татуювання на плечі у вигляді годинника з левом.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження розшукуваного, повідомте за номерами телефонів 098 596 64 80 або 102.

Бердичівський районний відділ поліції