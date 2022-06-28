Поліція Вінниччини оперативно затримала неповнолітнього грабіжника

27 червня у Хмільницькому районі працівники поліції затримали 16-річного жителя Козятинської територіальної громади за грабіж 80-річної місцевої жительки. За вчинення такого злочину в умовах воєнного стану, зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

За словами начальника Відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції Романа Андрущака, близько 15 години до поліції надійшло повідомленням від жительки м. Козятин про те, що її пограбували. На місце події терміново виїхали працівники поліції. Правоохоронці встановили свідка, який описав нападника і цього ж дня поліцейські його затримали. Ним виявився неповнолітній житель Козятинської територіальної громади, який неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння майнових злочинів.

16-річний зловмисник вирвав з рук пенсіонерки сумку, в якій було майже 6000 гривень, документи та ключі. Гроші забрав, а сумку із особистими речами та документами потерпілої викинув.

Викрадене вилучено.

Правопорушник затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідством розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Відділ комунікації поліції Вінницької області