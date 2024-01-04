Поліція Закарпаття знешкодила групу крадіїв-«гастролерів» з Дніпропетровщини, які готували серію злочинів у регіоні

В ході вдало проведених оперативних заходів співробітники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області припинили злочинну діяльність групи крадіїв-гастролерів з Дніпропетровщини, які прибули на Закарпаття для вчинення ряду майнових злочинів.

Як тільки співробітники поліції отримали інформацію, що на територію області в’їхали двоє фігурантів, раніше судимих за тяжкі та особливо тяжкі злочини, правоохоронці розпочали ряд заходів, щоб запобігти вчиненню кримінальних правопорушень відносно жителів регіону.

Впродовж останніх тижнів оперативники, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, безперервно документували підготовку зловмисників до вчинення серії майнових злочинів та, в результаті, сьогодні вночі затримали крадіїв одразу після скоєння ними крадіжки з поштового відділення в Ужгороді.

Зловмисники «винесли» з приміщення посилки, що прямували як до закарпатців, так і до тимчасово переселених осіб з регіонів, де тривають бойові дії. В ході обшуків слідчі вилучили у підозрюваних крадені речі та повернуть законним власникам.

Спецоперацію по затриманню рецидивістів закарпатські поліцейські провели на одній із вулиць обласного центру, за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення.

Відомо, що обоє затриманих наразі перебувають під слідством за незаконне поводження зі зброєю на території Дніпропетровської області та за ухвалою суду вийшли з-під варти, внісши грошову заставу. Окрім цього, дані особи раніше судимі за умисне вбивство та ряд інших тяжких злочинів.

Зловмисників помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі інкримінують їм ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Оперативники перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення схожих злочинів, зокрема й в інших регіонах держави.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області