Поліція затримала зловмисника, який переховувався від поліції після вбивства пенсіонера

Оперативники вінницької поліції протягом години після надходження повідомлення про особливо тяжкий злочин затримали підозрюваного у вбивстві 80-річного вінничанина, якого з ознаками насильницької смерті виявили 22 лютого у власному будинку. З’ясувалось, що до вбивства пенсіонера причетний чоловік, який винаймав у його будинку кімнату. 19 лютого між ними виник конфлікт через гроші, під час якого зловмисник дерев’яною палицею вбив літнього господаря будинку.

До поліції зателефонувала вінничанка та повідомила, що кілька днів вона не бачить свого самотнього літнього сусіда.

На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група поліції. У будинку поліцейські виявили приховане одягом та іншими речами тіло літнього господаря з ознаками насильницької смерті. Неподалік у кімнаті слідчі вилучили знаряддя вбивства – дерев’яну палицю.

Як розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Руслан Литвинюк, поліцейські з’ясували, що протягом кількох останніх місяців у потерпілого проживав квартирант зі співмешканкою. Останні дні ніхто з сусідів їх не бачив. Вжитими оперативними та розшуковими заходами поліцейські протягом години встановили та затримали підозрюваного. Він переховувався від поліції у будинку, розташованому неподалік від місця вчинення злочину. Зловмисником виявися 40-річний вінничанин, раніше судимий за крадіжки.

У вчиненому затриманий зізнався та розповів, що вбив господаря будинку через гроші. Свідком злочину стала співмешканка затриманого. Вона намагалась захистити пенсіонера, за що агресивний чоловік її побив. Після вбивства пенсіонера, нетверезий зловмисник втік.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинення такого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області