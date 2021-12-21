Понад півмільйона гривень «відкату» на ремонті доріг Житомирщини – судитимуть столичного підрядника

Прокурори Коростишівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора товариства за фактом заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що відповідно до укладених договорів, київське приватне товариство протягом серпня – жовтня 2019 року виконувало капітальний ремонт доріг у двох селах Коростишівського району за бюджетні кошти на загальну суму 2,3 млн грн. Однак директор, звітуючи про виконання ремонту, відобразив в офіційних документах недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт. Таким чином з бюджету було зайво перераховано кошти.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи керівник підрядного товариства завдав державному бюджету понад 500 тис грн збитків.

Прокурорами до суду заявлено позов про стягнення з обвинуваченого заподіяної шкоди у повному обсязі.

Досудове розслідування здійснювалося відділом поліції № 2 Житомирського райуправління поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури