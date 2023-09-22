Посадовців гірничо-збагачувального комбінату викрито у незаконному використанні надр на ₴157 млрд.

Відходи, що утворюються в процесі дроблення та збагачення залізистих кварцитів, повинні були складатися у спеціальні сховища. Проте, не маючи відповідної ліцензії, їх обробляли та реалізовували підприємствам.

Як встановили співробітники Національної поліції України, службові особи гірничо-збагачувального комбінату, кінцевим бенефіціаром якого є колишній підсанкційний народний депутат ‎ VII та VIII скликань, налагодили незаконну «схему» з використання корисних копалин.

Комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів. Тож відходи, що утворюються в процесі збагачення корисних копалин, мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Однак фігуранти обробляли їх, а отриманий щебінь різних фракцій реалізовували суб’єктам підприємницької діяльності.

Згідно з висновком експертного дослідження, відходи, отримані в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів, також відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення, а відтак на їх використання необхідно отримати відповідну ліцензію. Про це службові особи комбінату знали, адже до 2015 року у них така ліцензія була.

Встановлено, що у період 2015-2021 років незаконно було видобуто понад 20 млн м3 корисної копалини, а сума завданих збитків становить понад 157 млрд грн збитків.

У ході слідства поліцейські зібрали доказову базу, що стала підставою для повідомлення причетним особам про підозру. Тож голові правління гірничо-збагачувального комбінату повідомили підозру за кількома статями Кримінального кодексу України:

– незаконне видобування корисних копалин (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240);

– зловживання повноваженнями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі Головного слідчого управління, оперативне супроводження – представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України