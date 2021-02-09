Посадовця виправної колонії на Кіровоградщині судитимуть за ₴20 тис. хабаря від ув’язненого

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт за фактом одержання 20 тис грн неправомірної вигоди молодшим інспектором відділу нагляду і безпеки Державної установи «Петрівська виправна колонія № 49» (ч.1ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець отримав кошти за невиявлення заборонених предметів у одного з ув’язнених, який відбував покарання за розбій, а також за вплив на членів комісії з метою прийняття ними рішення про направлення до суду подання про звільнення від покарання. Затримали працівника держустанови під час одержання усієї суми неправомірної вигоди у листопаді минулого року.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР у м. Миколаєві, оперативний супровід – управління СБУ в Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури