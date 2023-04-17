Повідомлено про підозру кадровому співробітнику ФСБ РФ, причетному до жорстокого поводження з цивільними на Херсонщині

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру кадровому співробітнику фсб рф у віддані наказу про жорстоке поводження з цивільним населенням та вчинення інших порушень законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонщини, з іншими військовими підрозділами рф керував процесами встановлення та утвердження окупаційної влади на території області.

Він віддавав накази підлеглим про застосування фізичної сили, затримання та ув’язнення цивільного населення.

Під примусом та погрозами людей вивозили до захопленої окупантами будівлі ГУНП, де їх незаконно утримували та застосовували тортури.

За вказівкою підозрюваного у червні 2022 року працівники фсб та інші військові підрозділи рф проникли на дачну ділянку місцевого мешканця, де він проживав із сім’єю.

Провівши обшук будинку і прилеглої території, представники рф, погрожуючи вбивством рідних, затримали чоловіка.

Після цього потерпілого помістили до захопленої будівлі. Там чоловіка утримували в нелюдських умовах, допитували, систематично били та катували електрострумом, аби схилити до співпраці.

В таких умовах потерпілого утримували близько 10 діб.

Досудове розслідування здійснюється слідчими УСБ України в Херсонській області, оперативний супровід – ГУ ВБ СБ України.

Нагадаємо, раніше за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури йому також повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

Офіс Генпрокурора