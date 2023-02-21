Повідомлено про підозру окупаційному муфтію мусульман Криму, який закликав кримських татар підтримати війну рф

Служба безпеки системно викриває зрадників і колаборантів, які переховуються на тимчасово окупованій території півдня та сходу України.

У результаті слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини очільника створеного агресором «духовного управління мусульман Криму та Севастополя» у злочинах проти нашої держави.

Після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав збройну агресію рф та виправдовував воєнні злочини російських загарбників.

Встановлено, що у вересні минулого року ворожий поплічник активно закликав кримськотатарське населення півострова допомагати окупаційним угрупованням і долучатися до їхніх лав.

За даними слідства, для поширення прокремлівської пропаганди він неодноразово виступав в ефірах центральних російських телеканалів.

Там він регулярно виправдовував захоплення українського півострова та злочинну діяльність керівників місцевої окупаційної адміністрації.

При цьому колаборант «демонстративно» засуджує представників кримськотатарського народу, які виступають проти кремля і воюють за Україну.

За свої «старання» на користь москви муфтій був нагороджений медаллю та орденом від так званого «голови Криму» Аксьонова.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Наразі він перебуває у тимчасово окупованому Криму. Втім, співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури АР Крим.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено.

Служба безпеки України