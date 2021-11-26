Прихований арсенал вогнепальної зброї з тепловізорами виявили поблизу кордону з Росією та Білоруссю

СБУ продовжує проводити комплексні заходи з протидії незаконному обігу засобів ураження. У ході слідчо-оперативних дій у Чернігівській області встановлено місцезнаходження прихованого арсеналу незареєстрованої вогнепальної зброї.

Серед вилученого – ручний кулемет та іноземні гвинтівки з глушниками.

Засоби ураження виявлено на території двох приватних мисливських баз, які розташовані поблизу кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

Під час обшуків за місцями розташування об’єктів та адресами проживання представників їх адміністрації правоохоронці вилучили:

ручний кулемет Калашникова калібру 7,62 мм,

4 гвинтівки іноземного виробництва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної стрільби і тепловізором,

пістолет Макарова,

револьвер,

майже 400 набоїв різного калібру,

димову шашку.

Крім того виявлено понад 400 одиниць спеціальних відмичок для прихованого проникнення до житлових приміщень.

Виявлені засоби ураження та інші предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Правоохоронці встановлюють всі обставини протиправної діяльності для притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Чернігівській області спільно зі слідчими обласного управління Національної поліції та за процесуального керівництва прокуратури.

СБУ